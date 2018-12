’Warmtepomp prima alternatief voor gas’

Een warmtepomp die op de juiste wijze is aangesloten kan probleemloos functioneren en ook in de winter een woning comfortabel verwarmen. Maar het is geen apparaat waar je zonder kosten mee kunt verwarmen. De gasmeter gaat wel op nul maar de elektriciteitsmeter gaat een paar stappen harder lopen.

De stroom die nodig is voor de warmtepomp moet worden opgewekt door elektriciteitscentrales. Politici die denken dat ze het milieu dienen door iedereen een warmtepomp te laten plaatsen slaan wat dat betreft de plank goed mis.

Men zal kernenergie in overweging moeten nemen om aan de grote vraag naar elektrische energie te kunnen voldoen, anders wordt het gebruik van fossiele brandstoffen alleen maar hoger.

Bij juist gebruik is een warmtepomp een prima alternatief voor een gasgestookte installatie, maar belangrijk is wel dat warmtepompen door vakkundige mensen geplaatst worden.

Hans Relleke