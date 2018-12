’Afschot herten geen blijvende oplossing’

Zolang er om de Oostvaardersplassen hekken zitten en geen natuurlijk vijanden de populatie van groot wild uitdunt, blijft men problemen houden met verhongerende dieren.

Ooit werd geopperd om een koppel wolven los te laten, maar in het kader van de Bambifisering werd dat afgewezen omdat dit geen prettig aangezicht zou zijn voor bezoekers als een wolf een ree of iets dergelijks zou doden. Is het aangezicht van een schietende jager dan wel leuk?

Fenna Koops, Groningen