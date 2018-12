’Iedereen voordelig wild laten eten’

Ik ben van mening dat de situatie in de Oostvaardersplassen volledig uit de hand is gelopen en dat afschot de enige juiste oplossing is, maar stel het vlees dan beschikbaar voor iedere Nederlander.

Anders is het voedselverspilling en verschrikkelijk zonde van een goed stuk vlees. Ik krijg de indruk dat het nu naar restaurants en de poelier gaat en daar is het vlees voor gemiddelde burger gewoon niet te betalen.

Ik begrijp ook dat een aantal afgeschoten edelherten achterblijft als voedsel voor andere dieren waaronder bijvoorbeeld kraaien, roofvogels, vossen en marterachtigen, maar daar hoef je in dit gebied geen honderden dieren voor te laten liggen en te laten verrotten. Waarom naar de destructor en niet gewoon voor een nette kiloprijs weg zodat iedereen eens een keer voordelig wild kan eten.

Henk Bupo, Zaanstad