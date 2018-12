’Alleen verliezers bij afschieten grazers’

Niemand heeft ongelijk. Niet bijvoeren, niet afschieten, laat de natuur haar gang gaan, en ga zo maar door. Eigenlijk blijft het alleen maar doorzeuren.

’We’ gaan niet bijvoeren en/of afschieten, maar we zetten er beter gewoon een roedel wolven bij. Dat is een veel slimmer plan. De hertenstand loopt terug, geen boswachter, geen bezwaren over afschieten en de natuur kan haar werk doen.

Probleem opgelost, want later mogen we de wolven als ’schadelijk’ dier wel afschieten. Alleen moeten we uitkijken dat er niet een wolf in schaapskeren overblijft...

J. Prins, Sliedrecht