Verkeersongevallen: om tij te keren, moet pakkans asomobilisten omhoog

Binnenland

6-jarige Naoufel ontwaakt uit coma na aanrijding

De 6-jarige Naoufel die vorige week zwaargewond raakte na een aanrijding in Den Haag, is ontwaakt uit zijn coma. Dat laat de familie van Naoufel aan RTL weten. „Hij is bij bewustzijn”, zegt Tarik over zijn neefje. „Hij spreekt nog niet, maar er is wel non-verbale communicatie.”