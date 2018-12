’VAR zit er vaak naast’

Overtredingen, buitenspel en gele of rode kaarten komen als een loterij over! De VAR zet iedereen op een dwaalspoor en de scheidsrechter in het veld wordt teruggefloten. Spelers, coaches en supporters weten niet meer waar ze aan toe zijn! Alle veranderingen zijn geen verbeteringen zullen we maar zeggen.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela