’Nederland kan klimaat niet redden...’

Volgens de diverse klimaattafels mogen we onze handen dichtknijpen met de werkgelegenheid die de energietransitie straks met zich meebrengt. Zeker om die koepel over Nederland te bouwen...

Het is natuurlijk zinloos om alleen in Nederland peperdure maatregelen te nemen (windmolens uit Denemarken en Duitsland, zonnecollectoren uit China, extra werkgelegenheid in Nederland nul) en in de rest van Europa langzamer te lopen.

Ook de vergelijkingen met wat andere landen uitstoten en daaraan doen (kernenergie) gaan totaal mank. Nederland moet qua bevolkingsdichtheid eerder vergeleken worden met groot Londen of Parijs. Dan zien de plaatjes er heel anders uit.

Dit is typisch iets om Europees te regelen zoals wel meer zaken, zoals de prijzen van medicijnen, de juiste tijd, wegentarieven etc. Te vrezen valt dat er op die toch al belachelijk hoge belastingtarieven bij ons nog een flinke schep bijkomt.

R Snijders, Oosterhout