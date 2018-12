’Meer clementie met schuldenaars’

Iedereen kent het wel: hondenbelasting, parkeren bij ziekenhuizen, eigen bijdrage in de zorg, inschrijfgeld bij woningcorporaties, kennismakingskosten bij de tandarts enzovoort. Uit vele onderzoeken, waaronder die van de schulphulpverlening in grote steden, blijkt dat veel mensen daardoor het overzicht kwijtraken en in de financiële problemen komen.

Onder de overheid en de ondernemers heerst zoveel macht om mensen geld uit de zak te kloppen. Dat niet altijd rechtvaardig is, vaak is het ook niet uit te leggen of goed onderbouwd.

Onlangs is het UWV met zijn telefonische dienstverlening overgegaan naar het lokale tarief. Dat noem ik een mooie ontwikkeling waar meer organisaties aan mee mogen doen. Meer transparantie en rechtvaardigheid in tarieven, zijn op zijn plaats.

Niels Aussems, Waalwijk