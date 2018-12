’Fatsoenlijk afscheid van Britten’

Europarlementariër Hans van Baalen roept op om het Britse volk een kans te geven om de Brexit terug te draaien (Tel. 11/12). Hij heeft natuurlijk de bril op van de verklaarde eurofiel en draait het precies om.

De oproep zou moeten zijn aan de EU om de Britten op een fatsoenlijke manier afscheid te laten nemen van de unie. Maar dat is waarschijnlijk te hoog gegrepen en we mogen ons schamen als Europese Unie dat we het een trouwe bondgenoot zo moeilijk maken alleen maar omdat we bang zijn dat het succes van een Brexit andere landen verleidt om hetzelfde te doen.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede