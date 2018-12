’Europa naïef over Iraanse atoomdeal’

Trump heeft onlangs al het rammelend nucleair akkoord met Iran opgezegd, ’wat tegen het zere been van verschillende EU-lidstaten is’. Trump liet weten dat het hem alleen maar om behoud van de wereldvrede gaat en niets anders. Je kunt en mag alles van president Trump vinden, maar hij is helder tegen landen met discutabele kernwapenaspiraties. Niet alleen is hij zo tegen Noord-Korea maar ook tegen Iran - allebei landen die nog liever vandaag dan morgen Amerika van de kaart geveegd zien. Velen zetten vraagtekens bij zijn harde aanpak, maar hij benoemt de problemen zoals hij vindt dat ze zijn. Tevens kaart hij onderbelichte zaken aan die ons komende decennia zomaar parten kunnen gaan spelen, gezien Iran zich nooit echt westers gezind heeft opgesteld, maar alleen wanneer het het land goed uitkomt. In Europa zijn we in dit soort zaken nog wel eens een beetje naïef en willen we nog wel eens uitgaan van het goede in de mensheid.

In 1938 dacht Chamberlain de wereldvrede te kunnen behouden na afspraken met nazi-Duitsland. We weten allemaal hoe dat afliep.

Mario Verhees, Asten