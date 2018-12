Uitslag Stelling: ’Vijf jaar betalen lang zat’

De meerderheid van de respondenten vindt het niet meer van deze tijd dat iemand tot twaalf jaar na zijn scheiding zijn of haar ex-partner moet betalen. In de meeste gevallen is dat de man.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het terugbrengen van de partneralimentatie van twaalf naar vijf jaar. Ruim 40 procent vindt dat een acceptabele periode. „Dan heb je genoeg tijd om werk te zoeken en op eigen benen te leren staan. Ook de ex heeft na vijf jaar weer recht op zijn/haar eigen leven”, licht iemand toe.

Maar een even groot percentage vindt vijf jaar nog te lang. „Het is verschrikkelijk als je besluit uit elkaar te gaan en toch financieel nog tot elkaar veroordeeld bent. Schaf het helemaal af”, vindt een van hen. Anderen vinden dat de duur van de partneralimentatie moet afhangen van de leeftijd van de kinderen en het opleidingsniveau van de ex-partner.

De overgrote meerderheid meent dat bij een alimentatieduur van twaalf jaar de prikkel ontbreekt om werk te zoeken en in eigen onderhoud te voorzien. „Ik woon samen met een man die jaren krom gelegen heeft voor partner- en kinderalimentatie. Zijn ex was te beroerd om meer te gaan werken”, reageert iemand bitter.

Voor bepaalde groepen wil de Kamer een uitzondering maken. Zo behoudt een ex-partner bij kinderen tot 12 jaar nog steeds het recht op twaalf jaar partneralimentatie. Een op de drie respondenten vindt dat terecht. „Een kind heeft er recht op dat ouders er kunnen zijn en dat ze niet overgeleverd worden aan opvang.”

De SGP vindt het vrouwonvriendelijk om de partneralimentatie terug te brengen naar vijf jaar en daar zijn sommigen het mee eens. „Vrouwen met kinderen gaan vaak al minder werken terwijl manlief gewoon z’n ding blijft doen. Fulltime werken als alleenstaande moeder is níet te doen, ook al zijn de kinderen 12 jaar of ouder. Juist tijdens de puberjaren heeft een kind zijn ouders nodig!”, luidt een reactie.

Ruim de helft echter stelt dat vrouwen er vaak zelf voor kiezen om te stoppen met werken of in deeltijd te gaan werken als er kinderen zijn en dat het daarom hun eigen schuld is dat ze er bij een scheiding meestal financieel op achteruit gaan. „De keuze voor werken of niet werken is pure luxe en dat wordt extra beloond bij scheiding”, vindt iemand.

De meesten denken dat een kortere alimentatieplicht vrouwen stimuleert om voltijds te blijven werken, ook als er kinderen zijn. „Het bevordert de zelfstandigheid van vrouwen en deelname aan de maatschappij.”

Twaalf procent is tegen het verkorten van de alimentatieduur. Volgens de een vermindert het de bereidheid om er toch nog samen uit te komen, volgens de ander brengt het kosten mee voor de maatschappij. Iemand schrijft: „Het is niet makkelijk om aan een baan te komen, zeker niet als je wat ouder bent. Dat argument wordt te makkelijk gebruikt en dan komen mensen na een scheiding in grote problemen. En wie gaat die mensen financieel opvangen? Juist ja, de belastingbetaler. Nee, laat de ex-partner dat maar doen.”