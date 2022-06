’Onderzoek gasschandaal overbodig’

Het is bij vrijwel alle Nederlanders ondertussen wel duidelijk dat de gasgedupeerden jarenlang aan het lijntje zijn gehouden door de verantwoordelijke ministers en de NAM die de schade zou afhandelen. In plaats van begrip en ruimhartige compensatie kregen de gedupeerden advocaten op zich afgestuurd, die elke schade opnieuw ter discussie wilden stellen. Nooit is er goed geluisterd naar de gedupeerde Groningers en waarom zou dat nu wel gebeuren. En zo moeilijk is het allemaal niet natuurlijk. Stop met praten en onderzoeken en betaal op een ruimhartige en humane wijze de schade. Dan kunnen we dit dossier afsluiten en zijn we van dit oeverloze gesteggel af.

Jan Pronk, Beverwijk