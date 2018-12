’Elektrische auto schrikbeeld’

Alleen al in ons land staan bijna 9 miljoen personenauto’s geregistreerd. Bovendien rijden er in ons land dagelijks duizenden auto’s rond met een buitenlands kenteken. Hoe wil je elke dag al die auto’s aan laadpalen koppelen? Het land gaat ontsierd worden met wouden van laadpunten.

Je kunt er ook niet op wachten. Het alternatief is met de bus of vouwfiets naar huis om de auto vervolgens weer in omgekeerde richting op te halen.

En wat te doen met de accu-paketten, die aan slijtage onderhevig zijn? En die de bezitter op termijn bij vernieuwing met hoge kosten opzadelt? Men heeft maar steeds de mond vol over het milieu, maar daar is niet over nagedacht. Enorme bergen accu-afval zullen het gevolg zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de bergen plastic voetbalvelden die in Dongen zijn gedropt en waar men geen raad mee weet.

Terwijl we allemaal weten dat waterstof dé goedkope variant had kunnen worden.

De elektrische auto is voor mij het schrikbeeld van de toekomst. Met een actieradius van -op dit moment- ongeveer 250 km kun je niet eens op en neer naar Amsterdam rijden. Ik blijf daarom zo lang mogeljjk benzine tanken. Ik laat me niet gek maken.

Jan Muijs, Tilburg