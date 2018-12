’Alle snorfietsen naar de rijbaan’

Veel van die scooters zijn uitgerust met achteruitkijkspiegels die het voertuig zeer breed maken en dan scheuren ze vaak ook naast elkaar over de veel te smalle en drukke fietspaden. Door te weinig snelheidscontroles hebben ze vrij spel.

Hopelijk maakt de wetgever er een einde aan door ze ook te verplichten de rijbaan te volgen. Helaas voor de echte snorbromfietser, de goeden lijden altijd onder de kwaden, maar een snorfiets is in scooteruitvoering allang geen (snor)fiets meer. Een snorfiets is een fiets met trappers en hulpmotor.

R.v/d Broek, Amstelveen