’Vaccinatiepaspoort onzinnig’

Het ’pokkenbriefje’ was top want het pokkenvirus bleef hetzelfde. Maar elke viroloog weet: het coronavirus is een snel muterend longvirus. Volgende maand is het weer veranderd.

Een ’coronavaccinatiestempelboekje’ om te mogen reizen, is dus totaal onzinnig. Je gaat op reis met een zinloos geschiedenisboekje.

W. van Ganswijk, Den Haag