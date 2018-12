Staatsbosbeheer is maandag begonnen met het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen. De populatie zal met circa 1800 dieren worden teruggebracht naar 490. Yort van Enk is tegen het afschieten ’van deze onschuldige dieren’.

Ik vind dat de natuur zijn gang moet kunnen gaan. Daarnaast zijn er veel andere mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld het verhuizen van de dieren naar andere natuurgebieden.

Yort van Enk