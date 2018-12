’Klimaat nieuwe religie’

Het christendom heeft men ingeruild voor een seculiere geloofsvariant: klimaatreligie, aldus Paul Schermers. De ’klimaatevangelisten’ zijn milieugoeroes zoals Al Gore, Ed Nijpels, Jesse Klaver en Diederik Samsom.

Ze jagen schuldgevoelens aan over de ménselijke invloed op klimaatverandering (’zonde’). Ze prediken een apocalyptisch doemscenario met angst voor opwarming (’hel’) en een verlossing door CO2-uitstoot reductie (’redding’). Gelovigen in het ’klimaatdogma’ worden in de kring van geloofsgenoten opgenomen (’kerklid’). Een klimaatscepticus wordt als ketter bestraft en door uitsluiting de mond gesnoerd (’inquisitie’). ’Klimaatverandering’ blijkt een heuse religie te zijn.

Paul Schermers, Apeldoorn