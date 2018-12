’Is banaan straks nog banaan?’

Om te beginnen vraag ik me af of de bananen (zoals in de tekst wordt genoemd) wel ’echt’ zijn. De bananen worden namelijk geteeld op steenwol, zonder zonlicht. Zijn de bananen dan nog wel ’echt’ en natuurlijk zoals wij gewend zijn? Waarschijnlijk zullen deze factoren ervoor zorgen dat de bananen onder andere anders zullen smaken. Daarnaast denk ik dat mensen de bananen niet sneller kopen, omdat het uit ons eigen land komt. In de tekst wordt gerefereerd aan een kiloprijs van ongeveer 5 euro terwijl nu de kosten voor een kilo bananen 2 euro zijn. Een behoorlijk verschil.

Ik vind dat het maken en verkopen van bananen in Nederland geen goed idee is, omdat de bananen beter groeien onder andere omstandigheden. Ook zullen de bananen erg veel geld gaan kosten en is misschien de belangrijkste vraag van dit alles nog wel of de bananen tegen zulke hoge prijzen zullen worden gekocht!

Anne den Ouden,

Maarssen