Uitslag stelling: Onvrede over dure energie

Van de week werd bekend dat Nederlandse huishoudens zo ongeveer 300 euro meer moeten gaan besteden aan gas en licht, vooral door hogere belastingen. Deze zaak zit de meesten zeer hoog: meer dan 13.000 respondenten reageerden op de stelling, ruim twee keer zo veel als het gemiddelde aantal stemmers. De meesten vinden dat belastingverhoging op energie vooral de lagere inkomens raakt.

Velen geloven niet dat door een grotere pot geld de zogenaamde energietransitie sneller zal gaan. Ze denken ook niet dat veel huishoudens zelf energiebesparende maatregelen kunnen nemen in hun woning, om zo de energiekosten enigszins te drukken. „Ik woon in een huurhuis met boven slechts enkel glas en amper isolatie. De woningbouwcorporatie komt de woning niet verbeteren, maar ik mag wel meer belasting op gas gaan betalen?” Een ander vraagt zich af of huurders dan ook inderdaad maar met dikke truien in huis moeten gaan zitten.

Ook denken stemmers niet dat veel Nederlanders in de gelegenheid zijn om zelf te zorgen voor hun energievoorziening, door bijvoorbeeld te zorgen voor zonnepanelen. Een stemmer -blijkbaar met wel een dikke spaarrekening- rekent bijvoorbeeld voor al € 12000 te hebben geïnvesteerd in een warmtepomp en zonnepanelen. Hij betaalt nog maar € 150 per jaar. Een andere stemmer: “Niet iedereen is vermogend genoeg om zonnepanelen te plaatsen. Ze zijn duur en subsidie is karig.”

De meesten denken ook dat energiesubsidies vooral bedoeld zijn voor eigenaren van een koophuis. Er zijn toch ook woningeigenaren die zich niet kunnen veroorloven te investeren in zuiniger energiegebruik. „Ja, we hebben een koophuis, en drie pubers en een middeninkomen. Ondanks dat we hard werken, kunnen we net rondkomen en dan gaan we niet op vakantie. Geen idee waar ik de hogere rekening van moet betalen, of het energiezuinig maken van de woning.” Een andere woningeigenaar meldt dat hij nu al moet rondkomen van acht euro per dag: „Ik kan dus niet ‘investeren’ in zonnepanelen.”

Respondenten vinden ook helemaal niet dat de omschakeling van fossiele (aardgas, olie) energie naar duurzame energie sneller moet gaan dan dat die nu gaat. Zo hoeft Nederland ook helemaal niet van het gas af, zo vinden ze. „Blijkbaar denkt men dat je bij iedereen zo maar het gas kan uitzetten en mensen onder druk kunt zetten door op de ongewenste energie torenhoge belastingen te zetten. Zo komen heel veel Nederlanders klem te zitten.”

De meerderheid gelooft niet dat er nu genoeg alternatieven voorhanden zijn voor aardgas. Daarbij zijn velen van mening dat de burger het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet in de portemonnee zou moeten voelen. „Waar is al dat geld gebleven dat ze in al die jaren in Groningen hebben verdiend?” Anderen vinden juist dat Nederland nog steeds moet blijven putten uit Groningen, omdat daar nog voor miljarden aan gas in de grond zit. „In ruil daarvoor moet Nederland de woningen aardbevingsbestendig moeten maken.”