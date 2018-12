’Elektrisch rijden doorontwikkelen’

Bovendien is er een enorme milieubelasting voor vervaardiging en recycling van accu’s. En hoe gaan we tegen die tijd met vakantie? Met het vliegtuig, omdat het buitenland nog niet voorzien is van een dekkend netwerk laadstations? Of met honderdduizenden brandstofauto’s, die we speciaal daarvoor afstoffen en uit de stalling rijden? Een prachtig plan, dat waarschijnlijk altijd een droom zal blijven. We zullen echt moeten doorontwikkelen op waterstof en alternatieven. Daar ligt de echte oplossing!

S. Verhaar, Wijk bij Duurstede