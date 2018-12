’Stekkerauto nu niet milieuvriendelijk’

Gas- en kolengestookte energiecentrales zullen deze taak moeten uitvoeren, dus absoluut geen CO2- voordeel. De volgorde is ook totaal verkeerd. Eerst zorgen voor een CO2 arme energieopwekking, dan pas alles overschakelen op stroom. Daarnaast is de industrie de grote CO2-producent en hun ombuigingen naar minder uitstoot zullen veel meer effect hebben dan de burgers omvormen naar warmtepompen en elektrische auto’s. Daarnaast is ons stroomnet absoluut onvoldoende in staat onze honger naar elektrische energie in goede banen te leiden. Als onze regering de klimaatdoelen gaat nastreven zullen de burgers en industrie de dupe worden vam chaos.

Ruud Metzelaar, Bergen (NH)