’Rijden op waterstof beter’

Inderdaad, als de auto rijdt, is het schoner dan een benzine- of dieselauto. Keerzijde is de vervuiling bij productie en recycling van de accu’s en de productie van de elektriciteit. Verder komt er in de toekomst een woud aan laadpalen en kabels, want iedereen wil toch aan de paal staan. Dat gaat een fraai gezicht worden. In het begin van de 20e eeuw bestonden er al elektrische auto’s, die werden achterhaald doordat ze aan de kabel moesten laden en de brandstofauto's niet. Ik zie een gelijkenis met nu, het lijkt mij dat auto’s straks op waterstof een betere actieradius hebben, sneller te vullen zijn en er is geen vervuiling bij de productie en recycling met accu's. Elektrisch rijden: prima, maar dan op waterstof, geproduceerd met hernieuwbare energie.

Peter Vooges, Kudelstaart