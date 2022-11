Uitslag Stelling: Imago Schiphol brokkelt af

Bijna 80% van de respondenten ziet het besluit van Corendon als een teken dat de allure van de luchthaven aan het afbrokkelen is en dat de gouden tijden voorbij zijn.

„Schiphol was vroeger een luchthaven om trots op te zijn, maar is inmiddels verworden tot vergane glorie”, reageert een stellingdeelnemer. „De ligging is verkeerd, de arrogantie te groot”, vindt een ander. „Om over de parkeersituatie en prijzen nog maar te zwijgen. Ik vlieg - als ik al vlieg - al jaren vanaf Duitse luchthavens. Goedkoper, overzichtelijker en beter georganiseerd. Het verval van Schiphol is al jaren aan de gang, alleen begint het door de extremen nu écht op te vallen.”

Door de recente chaos op de luchthaven zijn er steeds meer respondenten die Schiphol mijden. „Ze doen een hoop beloftes, maar maken niets waar”, stelt één van hen. „Gelukkig zijn Duitse vliegvelden hier in de buurt en als je vanaf die luchthavens vliegt, weet je zeker dat je ook echt op vakantie gaat.”

De overgrote meerderheid verwacht niet dat het slechte imago van de luchthaven makkelijk hersteld kan worden. „Internationaal heeft Schiphol inmiddels de reputatie van een derdewereldluchthaven”, gelooft een respondent.

„Nu is al duidelijk dat de chaos in elk geval tot en met maart blijft, maar wie verwacht dat het daarna wel beter gaat, gelooft volgens mij in sprookjes”, stelt een ander cynisch.

De meesten (91%) verwachten dat meer maatschappijen het voorbeeld van Corendon zullen volgen. „Als dit wanbeleid zo doorgaat kunnen wij Schiphol wel vergeten en daarmee een belangrijke bijdrage aan onze economie”, schampert een deelnemer.

Hoewel veel respondenten geen goed woord over hebben voor de directie van de luchthaven - die veelvuldig wordt aangeduid met ’incompetent’ - wijzen velen ook met een beschuldigend vingertje naar de politiek. „Er wordt vanuit de overheid te weinig gedaan om alles weer op de rit te krijgen”, klinkt het meermaals. „Het lijkt ze wel uit te komen dat er minder gevlogen gaat worden op Schiphol.”

En er zijn meer respondenten die ’een verborgen agenda’ van het huidige kabinet suggereren. „Ik ben van mening dat de crisis op Schiphol bewust gecreëerd wordt”, legt één van hen uit. „De politieke wens is dat mensen minder gaan reizen en minder gaan consumeren in verband met de CO2-uitstoot. Vrijwillig gaat dat niet gebeuren. Zoveel is wel duidelijk geworden na corona toen iedereen weer kon boeken.”

Toch zijn er ook nog respondenten die het allemaal niet zo somber inzien als het om onze nationale luchthaven gaat (19%). „Als er snel en doeltreffend wordt ingegrepen, kan het nog meevallen. Dan zou de schade beperkt kunnen blijven”, gelooft één van hen. „Allure en status terugkrijgen is heel simpel”, denkt ook een ander. „Door het personeel goed te betalen en een veilige werkomgeving te bieden. Werk hard, bied een goed product aan en zet de werknemers op de eerste plaats. Succes kan dan niet uitblijven. Hopelijk herpakt Schiphol zich en wordt het weer een luchthaven waar we trots op kunnen zijn.”