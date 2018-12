’Politiek naïef over elektrische auto’

Natuurlijk is er voor professioneel vervoer in de stad en voor enkele privé-automobilisten elektrisch rijden nu al een goede zaak, maar zolang wij afhankelijk zijn van de huidige accu’s zal er geen doorbraak komen voor elektrisch rijden. In een Tesla zit meer dan 700kg aan accu’s om een redelijke actieradius te kunnen aanbieden en in de wat goedkopere auto’s is dit nog altijd meer dan 500 kg. Dit dode gewicht moet de hele rit meegezeuld worden en dat kan nooit een efficiënte situatie worden. Het wachten is op een vervangend alternatief en zoals de zaken er nu voorstaan duurt dat nog vele jaren. Misschien wordt dat waterstof als brandstof of iets totaal nieuws dat de automakers in petto voor ons hebben, maar een massaproduct als alternatief is niet op korte termijn te realiseren.

Waar je onze wakkere politici ook niet over hoort is de oplossing waar je die enorme hoeveelheid benodigde elektriciteit vandaan moet halen als ons hele autopark op accu’s zou gaan rijden. Alleen moderne kerncentrales kunnen die elektriciteit schoon produceren, maar diezelfde politici die zo fanatiek de elektrische auto promoten zijn fel tegen die kerncentrales en blijven in de illusie van wind- en zonne-energie kritiekloos geloven. Gelukkig voor hun kunnen de Franse kerncentrales altijd bijspringen.

Jan Beijnes, Amsterdam