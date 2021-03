Uitslag stelling: Voorrang aan de economie

Zij juichen toe dat uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s blijkt dat vrijwel alle partijen de overheidsuitgaven flink willen verhogen om daarmee de economie te stimuleren. „De enige manier om uit het slop te komen is door flink te investeren”, stelt een respondent. „Mensen willen graag geld uitgeven, maar als bedrijven failliet gaan hebben we nergens om ons geld aan uit te geven. Ik vind dat ondernemers (horeca, kleine bedrijven) niet de rekening van corona moeten krijgen.”

„Het nieuwe kabinet moet prioriteit geven aan de economie”, vindt ook een ander. „De overheid kan kijken waar er bezuinigd kan worden maar de belastingen mogen niet verhoogd worden, niet voor bedrijven en zeker niet voor de burgers. We moeten eerst weer wat vlees op de botten krijgen.”

Toch zijn er ook respondenten (28 procent) die vinden dat geld te makkelijk wordt uitgegeven in de verkiezingsplannen. „Er wordt te makkelijk met geld gestrooid, alles is mogelijk. Tot dat het op terugbetaling aan komt”, reageert een respondent.

Sommigen vragen zich ook af of deze tijden juist niet vragen om besparingen. „Ik ben 80-plus en heb meerdere economisch moeilijke tijden gekend”, reageert een ander. „Is het niet beter om nu te bezuinigen? Ik vind dat de mentaliteit moet veranderen. Veel mensen zijn erg kieskeurig en vooral veeleisend geworden. Maar met ’slechts’ één paar schoenen kom je ook vooruit. Wordt bijvoorbeeld loodgieter en je toekomst is verzekerd. Niet zeuren en aan de slag.”

Een aanzienlijk deel van de respondenten (51 procent) maakt zich zorgen over de toekomstige generaties, die met een grote staatsschuld blijven zitten als er nu fiks geïnvesteerd wordt in de koopkracht van burgers. „Ik maak me zorgen over de toekomst van onze kleinkinderen, de lasten moeten eerlijk over de generaties worden verdeeld”, schrijft een deelnemer. „Het is natuurlijk te gek dat we de volgende generatie opzadelen met een flinke studieschuld door het leenstelsel en vervolgens ook nog een keer met de schulden door het Nederlandse coronabeleid”, vindt ook een ander.

Andere respondenten (34 procent) maken zich minder zorgen over de jeugd. „Nu goed investeren in de economie en innovatie”, is volgens een respondent het enige juiste om te doen. „Omdat die een enorme opdonder hebben gehad door de coronacrisis. Zo creëren we ook een economisch gunstig klimaat voor de volgende generaties.”

Ondanks positieve reacties op de injectie die veel partijen de economie willen geven, verwacht maar 36 procent van de deelnemers dat dit genoeg zal zijn om ons land uit de huidige economische crisis te trekken. En 46 procent van de respondenten rekent wat dat betreft niet op het komende kabinet.

Een meerderheid (56 procent) gelooft ook niet dat het politieke klimaat in ons land na de aankomende Tweede Kamerverkiezingen zal veranderen. „Bergen met geld beloven, is nu vooral stemmen kopen”, stelt een respondent. „Zoals gewoonlijk gaat het om gouden bergen.”