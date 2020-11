’Alleen redding door vaccin’

De routekaart was juist bedoeld om ons enig perspectief te bieden. Zoals de website van de rijksoverheid ook meldt: Onderstaand overzicht (de ‘routekaart’) geeft per risiconiveau aan welke maatregelen (ten minste) gelden in jouw regio. Echter, dit blijkt volgens Rutte helemaal niet het geval, stelt Huub Kapel onthutst.