Korting WW vervalt aan EU-inwoners

Als het aan de meerderheid van de EU-lidstalten ligt, wordt de versobering van onze WW ’doorgegeven’ aan EU-inwoners die daar slechts één dag voor in Nederland hoeven te werken (Tel. 12/12).

De op het buitenland georiënteerde uitzendbureaus zullen het nu wel heel erg druk krijgen, in ieder geval op papier.

Misschien kunnen daar ook nog wat Nederlanders aan de gang die nu na een half jaar WW verplicht een baan op elk niveau moeten accepteren.

We hebben blijkbaar nog steeds niets geleerd van het grootschalige misbruik van onze toeslagen en uitkeringsfraudes, waaronder 39.000 onterechte Poolse WW-uitkeringen (2017).

Of was dit een soort van Europesetry-out van hoever kunnen we gaan?

En wanneer wordt de WW-kortingsperiode voor Nederlandse werknemers teruggedraaid of wordt deze juist verder ingekort?

Elly Molenberg,

Huizen