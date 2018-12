’Fietshelm is heel normaal’

In Amsterdam alleen al belanden elke dag (!) 1 tot 2 fietsers in een ziekenhuisbed met ernstig hersenletsel (en dan is de eerste hulp dus niet meegerekend). Te veel en te hard rijdende scooters (en te breed voor inhalen op fietspaden), appende en bellende fietsers, noem het maar op. Wie een helm draagt, verkleint de gevolgen van een val dramatisch. Dan kun je je druk maken dat het een plicht is, maar je kunt het ook gewoon voor je eigen veiligheid vrijwillig doen. Net zoals veiligheidsriemen in de auto. En net zoals elders in de wereld is de fietshelm heel normaal.

Sjems van Tol