’Straatintimidatie groot probleem’

Het naroepen, sissen, uitschelden en hinderlijk volgen nemen onrustbarende en ontluisterende vormen aan. Wetgeving is er nauwelijks om dit probleem aan te pakken. Heterdaad en getuigen liggen nu eenmaal niet voor het oprapen. Het tuig dat zich hiermee bezig houdt moet zich welhaast voelen als een kind in een speeltuin. Het onderzoek is duidelijk. Het is een groot maatschappelijk probleem geworden. Wat in het onderzoek onderbelicht is gebleven is wie zich nu eigenlijk met dit soort van praktijken bezig houdt. Maar dat is vaak vragen naar de bekende weg!

Jan Muijs, Tilburg