Uitslag stelling: Waken voor onze tradities

’Betonblokken plaatsen tegen het inrijden op een mensenmassa is in deze tijd gewoon noodzakelijk.” Hoewel strenge veiligheidsmaatregelen nodig zijn, geloven velen niet dat aanslagen op kerstmarkten helemaal voorkomen kunnen worden. Volgens sommige respondenten zijn de maatregelen vooral nodig om mensen gerust te stellen: „In Frankrijk zijn we gefouilleerd. Intimiderend, maar het geeft wel een veiliger gevoel.” En een ander valt bij: „Ik denk dat alle maatregelen slechts een veiliger gevoel geven, maar dat het niet echt veiliger wordt. Dat heeft de situatie in Straatsburg bewezen.” Volgens een tegenstander heeft extra beveiliging weinig zin: „Niet te doen om alles zwaar te beveiligen. Het lukt een kwaadwillig persoon toch wel om de beveiliging te omzeilen.”

Naar aanleiding van de aanslag deze week in Straatsburg is de beveiliging opgeschroefd, maar het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd. Meer dan de helft van de deelnemers heeft de indruk dat de kans op aanslagen in Nederland hiermee wordt onderschat. Vooral de aanpak van potentiële daders moet een stuk strenger. Zo stelt iemand:„Beveiliging van kerstmarkten is slechts symptoombestrijding. Oorzaken moeten keihard worden aangepakt.” Radicale personen moeten beter in de gaten worden gehouden en eerder worden aangehouden, stellen vrijwel alle deelnemers. „Ook deze terrorist in Straatsburg, met zoveel veroordelingen en een radicale achtergrond had al lang achter slot en grendel moeten zitten.” Een medestander vervolgt: „Veiligheidsdiensten moeten veel beter samenwerken met de politie zodat gevaren eerder ontdekt kunnen worden.”

Hoewel velen zich druk maken over de huidige dreiging laten de meesten zich niet afschrikken. Bijna driekwart (72 procent) zal de kerstmarkt niet mijden. Het afschaffen van deze markt is dan ook geen optie, aldus 94 procent. „Het is een feest voor ons allen en we moeten ons niet door een enkele gek laten intimideren. De overheid kan ons niet beschermen tegen dit soort lieden.” En: „Afschaffen zou deze radicale denkers prima uitkomen, ontwrichting is hun motto.”

Het christelijke karakter van kerstevenementen maakt deze tot een ultiem doelwit, gelooft het merendeel, maar we moeten niet zwichten voor terreur. Een naamsverandering naar ‘Wintermarkt’ zodat het niet meer geassocieerd wordt met kerst zien de deelnemers niet zitten. „Gewoon een kerstmarkt, dat is onze traditie, net als Pasen. Dat gaan we ook niet vervangen door een Suikerfeest.”

Een enkeling ziet dit anders en ergert zich überhaupt aan geloofsgerelateerde festijnen: „Stoppen met deze kerkelijke commercie is dé oplossing. De feestdagen hebben niets met het origineel te maken, alleen met verkoop van eten en andere kitsch, dus stoppen en ook van andere geloven de feesten verbieden.” Een ander noemt nog een bezwaar: „Afschaffen, we hebben te weinig politie. Agenten worden met gevaar voor eigen leven ingezet voor het plezier van anderen.”