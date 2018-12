Brief 2 ’Referendum over Brexit was fout’

Het is werkelijk ongelooflijk dat er over een onderwerp dat zo ingewikkeld en complex is een referendum is gehouden. Het maakt in ieder geval duidelijk dat er handig is ingespeeld op onderbuikgevoelens bij het volk door de pleitbezorgers van de Brexit.

Het wekt verder de indruk dat die voorstanders er mogelijk persoonlijk belang hebben bij het vertrek uit de EU.

Henk Versteeg, Nunspeet

Stem op deze brief

Of op één van de anmdere brieven: