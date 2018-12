’Postzegels zijn onbetaalbaar!’

Nu kocht ik kerstzegels en ontdekte door de hoeveelheid, dat er een addertje onder het gras zit met die 1 of 2-nummerzegels. Je ziet als consument namelijk niet dat de post meer is gaan kosten! Een kerstzegel is na de invoering van de Euro van 55 oude centen naar 1,30 euro gegaan….

Hoezo ontvangt men minder post? Doordat het zo duur is geworden. Ik voel me als consument belazerd. Terug naar de zegels met de waardes zodat we weten dat er iets raars aan de hand is met postprijzen die in 16 jaar gestegen zijn van 0,55 eurocent naar…2,86 oude centen.

Dit is niet meer normaal. Hier hoort de politiek iets aan te doen!

Gonny van Oudenallen, oud politica, Amsterdam