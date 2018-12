’Nu al zijn de prijzen gestegen in supermarkten’

Ze maken dure reclame op tv en de prijzen zijn nu al gestegen, terwijl in januari de BTW op levensmiddelen wordt verhoogd van6 naar 9 procent! Het is onze eerste levensbehoefte. Zeker vergeten dat er meer als 1 miljoen mensen in armoede leven in Nederland! Dat wordt de voedselbank voor hun dan maar?

Fraai hoor! Rutte zei toch dat we er allemaal op vooruit zouden gaan?!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela