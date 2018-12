’Prijzenstrategie Jumbo haaks op welzijn’

Harry van Gelder schrijft in dit artikel over de onlogische procentuele prijsverhogingen door de Jumbo voor de wettelijke btw verhoging in 2019. Het procentueel verhogen van boodschappenprijzen door de Jumbo is onverstandig. Het prijsverschil tussen goedkope en duurdere producten zal toenemen. Het is bekend dat veel goedkope producten in supermarkten meer ongezonde toevoegingen bevatten zoals suikers en zout.

Als ik in de supermarkt loop, zie ik dat een pak chips goedkoper is dan een pak ongebrande noten. Dat feit is op zichzelf al niet goed. Het idee van Jumbo om de prijzen van meer dan 5000 producten met 5% gemiddeld te laten stijgen, zal er dus toe leiden dat consumenten, en in het bijzonder jongeren zoals ik, eerder zullen kiezen voor de goedkopere, ongezonde producten.

Het onvoorspelbare gedrag van de Jumbo om regelmatig prijzen aan te passen, is bovendien misleidend. De consument kiest vaak voor dezelfde producten. Door de prijzenstrategie van Jumbo kunnen klanten van deze supermarkt niet vertrouwen op vaste uitgaven aan boodschappen.

Voedsel is een belangrijke levensbehoefte. Daar moet je als supermarktketen verantwoord mee omgaan. Ik hoop dat deze brief de Jumbo aanzet om meer in het belang van haar klanten te denken.

Raphaël den Hartog (15), Maarssen