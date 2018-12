’Politici doof voor onvrede bij bevolking’

Het rapport van de commissie van Remkes sluit hier op aan en bevat 83 aanbevelingen die tot meer invloed van de burgers op het beleid moeten leiden. Hoeveel méér signalen heeft ’Den Haag’ nog nodig?

De bevolking is te netjes om een chaos te veroorzaken zoals in Frankrijk. En dat moeten we ook niet willen, geweld lost niets op. Rest ons niet veel meer dan eens goed na te denken, te beginnen in het stemhokje bij de verkiezingen van de Provinciale staten op 20 maart a.s.

R. Mondelaers, Eerbeek