’Brexit gevolg van emotionele uitspraken’

1. Is ieder onderwerp voor een bindend referendum geschikt? Zie de Brexit. Mensen kenden de reikwijdte van zo'n beslissing niet en spraken zich te emotioneel uit met het huidige gevolg. Laat dit een waarschuwing zijn bij de keuze, per onderwerp, van een bindend referendum.

2. Bij stemming in de Tweede Kamer wordt er per partij een standpunt gekozen. Soms niet de mening van een partijlid, maar een meerderheid met een gedwongen standpunt in de partij. Hier dus geen vrijheid blijheid.

Het zou democratisch gezien beter zijn dat iedere stemming in de kamer niet per partij, maar individueel en incognito de vrije keuze geeft. Dit Komt de democratie ten goede. Dit mis ik nog in de aanbevelingen.

Bert de Jong, Ermelo