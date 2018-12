’Problemen bij CBR door formulieren’

Het CBR roept nu mensen op ruim van te voren de rijbewijsverlenging aan te vragen. Ik kreeg in mei al een bericht dat mijn rijbewijs begin oktober zou verlopen. Dus ik half augustus naar het gemeentehuis, ruim op tijd dus. Wat denkt u dat ik daar te horen kreeg? U bent veel te vroeg, zo betaalt u twee maanden voor niets, want het nieuwe rijbewijs komt op datum van aanvraag terwijl uw oude rijbewijs nog twee maanden geldig is, maar het oude wordt wel gelijk ongeldig verklaart.

Dus het nieuwe rijbewijs wordt niet op datum van verloop van het oude rijbewijs gezet, maar op datum van aanvraag. Minister Van Nieuwenhuizen gaat nu keihard aan de problemen werken; meer telefonistes. Dat is alleen maar de klaagmuur verlengen, telefonistes werken geen formulieren weg, telefonisten kunnen alleen maar proberen de radeloze mensen wat gerust te stellen.

A.J. de Brouwer Goes