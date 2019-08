Brief 1: ’Rattengif hoeft niet gevaarlijk te zijn’

„Vanaf 2023 mogen de ratten en muizen niet meer met gif bestreden worden. Waarom dat niet meer mag is mij onduidelijk.

Ja de regering is bang dat er ook roofvogels mee gedood worden. Is dat al bewezen? De agrariërs zijn toch niet dom? Zeker bij gebruik binnen is het gevaar nihil. Er kunnen toch gewoon regels worden gesteld voor het aanbrengen van het gif buiten? Vroeger gebruikte men een houten of gazen bak om het gif onder te leggen.

Iedereen die last van ratten en muizen heeft, moet het voortaan met vallen doen. In een val kan maar één dier gelijk gevangen worden. Gif kan door meerdere dieren tegelijk genuttigd worden. Dat werkt veel effectiever dan een val. De vallen moeten elk keer geleegd worden. Dat kost tijd. Dat heeft de moderne agrariër al veel te kort om zijn of haar bedrijf op een effectieve manier te runnen.

Bij gebruik van gif legt de rat of muis snel het loodje. Bij een val kunnen ze vaak nog wel even creperen. Niet zo diervriendelijk.”

Aad van der Gulik, Lisse

