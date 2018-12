Uitslag Stelling: ’Eigen risico van kopers’

Deze week werd bekend dat onderzoeksinstituut TNO vernietigend heeft geoordeeld over de elektrische bakfiets. Naar aanleiding van het ongeluk in Oss afgelopen september werden de voertuigen al van de weg gehaald. Terecht dus, zo blijkt nu uit het TNO-rapport.

Er waren in Nederland ruim 3500 van deze elektrische karretjes, vooral bij kinderdagverblijven. Op de vraag of die niet zelf hadden kunnen bedenken dat de Stints gevaarlijk kunnen zijn, antwoordden de meeste stemmers met ’nee’. „De staat heeft een grote fout gemaakt door de voertuigen goed te keuren. Daar mag de kinderopvang niet voor opdraaien.” Anderen vinden dat de kinderopvang ook wel had kunnen opletten. „Deze fouten hadden serieuze gebruikers toch moeten opvallen? Daarover hadden ze aan de bel moeten trekken.” Eén respondent keert het om. „Misschien moeten ouders de opvang aansprakelijk stellen voor het in gevaar brengen van hun kinderen.”

Minister Van den Nieuwenhuizen is vooralsnog niet van plan de eigenaren van de bakfietsen te compenseren. Dat vindt iets meer dan de helft goed. Velen wijzen voor financiële genoegdoening naar de fabrikant, die de karretjes tenslotte verkeerd heeft gemaakt. „De burger hoeft - via de belasting - toch niet op te draaien voor een ondeugdelijk voertuig?” Respondenten geloven echter niet dat claims op de Stint-fabrikant succesvol zouden zijn. „Daar valt niets te halen. Die is failliet.”

De minister heeft beterschap beloofd maar de meesten hebben daar weinig vertrouwen in. Van den Nieuwenhuizen gaat controleren of er niet meer gevaarlijke voertuigen rondrijden. Ruim 80 procent denkt dat dit zeker het geval is. „Denk aan scootmobielen die te breed zijn, of kunnen omvallen”.

De Stint valt onder een regeling voor ’bijzondere bromfietsen’, ooit in het leven geroepen door Camiel Eurlings. De Tweede Kamer heeft die aangenomen. Veruit de meeste stemmers vinden dat de Kamer daarom ook heeft gefaald. „Het gezonde technische verstand ontbreekt bij Eurlings en zijn politieke opvolgers. En de RDW is ook in de fout, door jaren van bezuinigen en wegkijken” oordeelt een van hen. Sommigen vinden dat minister Van den Nieuwenhuizen moet aftreden. „Hiervoor is de minister volledig verantwoordelijk”, vindt iemand.

Het antwoord op de vraag of Stint zelf iets valt aan te rekenen, laat een verdeeld beeld zien. Een krappe meerderheid vindt dat de producent juist een financiële compensatie mag krijgen. „Als de voertuigen geheel volgens de richtlijnen zijn gebouwd, dan moet de overheid dit goedmaken.” Een ander: „De overheid moet de fabrikant tegemoetkomen om samen met Stint een goedgekeurde versie op de weg te krijgen.”

Ondanks dat TNO nu gehakt heeft gemaakt van de Stint, denkt een meerderheid dat het voertuig in de toekomst wel weer de weg op kan. Driekwart vindt wel dat voertuigen straks niet meer door de RDW, maar door een onafhankelijk instituut als TNO gekeurd moeten worden.