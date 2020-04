Uitslag Stelling: ’Zuiden EU bodemloze put’

Veel respondenten verdenken de zuidelijke landen ervan de coronacrisis aan te grijpen om aanspraak te maken op het noodfonds. Een van hen: „Alles in een bodemloze, Zuid-Europese put stoppen is onverantwoord. De landen weigerden de boekhouding op orde te brengen toen het nog goed ging.”

De zuidelijke landen, waaronder Italië en Portugal, zijn boos. Het antwoord op de vraag of de teleurstelling over de onwrikbare houding van Nederland terecht is, laat een verdeeld beeld zien. Er zijn nagenoeg evenveel stemmers voor als tegen. „De boosheid van met name de Italianen is niet terecht. Al jaren geven ze te veel geld uit en innen ze te weinig belasting.” Een andere stemmer merkt op dat de Italianen wel heel ver gaan met het plaatsen van een advertentie in de krant de Frankfurter Allgemeine: „Net een kind dat geen ‘nee’ accepteert.”

De uitkomst van de EU-top van afgelopen weekend was dat landen twee weken lang kunnen nadenken over mogelijke oplossingen. De meeste respondenten denken niet dat de landen er hierna zullen uitkomen. Iemand voorspelt: „Nederland gaat toch betalen, honderd procent zeker.”

Een oplossing zou zijn de uitgifte van zogeheten coronabonds, die vervolgens worden opgekocht door de Europese Centrale Bank (ECB) om de staatsschulden te financieren. Dit vindt twee derde geen goed idee. Veel respondenten waarschuwen dat de miljarden die de EU gaat uitgeven aan de zuidelijke landen niet meer terug gaan komen. „Jan Kees de Jager heeft ons destijds beloofd dat het geld terug zou komen, met rente. Maar kijk eens naar die Grieken. Dat geld hebben we nooit meer teruggezien.” Een respondent suggereert: „Waarom die miljarden van die waardeloze Green Deal niet gewoon uitgeven aan de redding van deze landen?”

Een andere vraag was of een nieuwe eurocrisis onafwendbaar is. Een meerderheid denkt dat dit inderdaad het geval is. En als dat zo is, dan gaan Spanje, Italië en Portugal volgens een flinke meerderheid hetzelfde lot tegemoet als Griekenland na de crisis van 2008. Driekwart denkt zelfs dat de crisis dieper zal worden. Iemand stelt dat juist door de landen te helpen, de val gebroken kan worden. „Nu is het tijd om de juiste middelen in te zetten om de crisis een halt toe te roepen. Dit ongeacht geld en andere middelen.”

Bijna alle stemmers geloven echter dat deze crisis de tweespalt tussen Noord- en Zuid-Europa nog groter maakt dan die al was. Toch denkt ook bijna iedereen dat dit niet zo’n groot probleem was geweest als de zuidelijke landen zich aan de begrotingsregels hadden gehouden. Volgens veel respondenten hebben die landen alle economische ellende vooral aan zichzelf te danken. „Zij de mooie jongen uithangen en met zestig met pensioen. En wij maar blijven werken tot aan onze dood.”

Twee derde denkt dat door deze ’tweede eurocrisis’ het voortbestaan van de EU zelfs in gevaar zal komen. Onder de stemmers is de roep dan ook groot om uit de EU te stappen. „Wij blijven met onze belastingcenten niet voor Sinterklaas spelen. Als ze willen opstappen, prima.”