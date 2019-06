Brief 3 ’Overheid moet burgers beschermen’

Dan rijst de vraag: Als we wel de juridische mogelijkheden hebben om deze patiënten op te nemen, maar niet de mogelijkheden hebben om hen erin te houden, heeft de wetgever hier dan niet hopeloos gefaald? Het is de plicht van elke overheid om om de bevolking te beschermen. Een wet moet duidelijk zijn en er moeten geen mogelijkheden zijn om je eruit te draaien. Iemand die niet functioneert in de samenleving en een gevaar vormt moet, hoe triest ook, uit de samenleving gehouden worden.

J. Prins, Sliedrecht

