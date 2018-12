’Imagoprobleem met bierbuiken en drank’

— Kroegspelletje of topsport? Ex-hockeyinternational en columnist Jacques Brinkman ziet in topdarter Van Gerwen, ondanks zijn grootse prestaties, nog geen topsporter. Voormalig coach van vijfvoudig wereldkampioen ’Barney’ en tv-dartscommentator Jacques Nieuwlaat vindt dat er allang sprake is van topsport.