Is darts topsport? Dit zeggen anderen

De belangstelling voor het WK Darts is enorm, maar is het daarmee ook topsport? Ⓒ Shane Healey/ProSports/REX/Shutterstock

Kroegspelletje of topsport? Ex-hockeyinternational en columnist Jacques Brinkman ziet in topdarter Van Gerwen, ondanks zijn grootse prestaties, nog geen topsporter. Voormalig coach van vijfvoudig wereldkampioen ’Barney’ en tv-dartscommentator Jacques Nieuwlaat vindt dat er allang sprake is van topsport. Dit vinden anderen, maar wat vindt u? Reageer onderaan dit artikel.