Is daarmee de discussie over de status van darts beslecht? Welnee, want hoewel veel Telegraaf.nl-bezoekers darts gelijk stellen aan sporten als bijvoorbeeld boogschieten, golf of biljarten, is er ook een respectabele groep die daar niets van wil weten.

Knijthuis is daar bijvoorbeeld heel stellig in: „Darten is een spelletje. Net als sjoelen. Of tafelvoetbal. Het vergt vaardigheid om het heel goed te kunnen. Maar het is geen topsport. In topsport kun je geen bierbuik hebben en rum-cola drinken tijdens het spelletje.” Knijthuis vindt een medestander in ericrijnsburger206: „Darten is een behendigheidsspel. Knap als je het goed kan, maar geen topsport.”

Darts heeft veel last van het kroeg-imago en dat werd niet beter toen top-spelers publiekelijk bekenden met een ’paar bacootjes’ aanmerkelijk lekkerder te spelen. twan210 weet dat nog: „Darts heeft vanwege de alcohol geen goed imago, maar als je naar de sport zelf kijkt is het wel topsport.” En de tijden zijn veranderd, ziet ook Corky: „Ik kijk het graag, ook al toen er nog wel bier werd gedronken en werd gerookt op het podium. Maar de kwalificatie sport/topsport lijkt me écht iets te hoog gegrepen!”

Maar als darts geen sport is, wat is dan nog wel een sport? In een arrest van 26 oktober 2017 verklaarde het Europees Hof dat een activiteit zoals schaken, die wordt gekenmerkt door een te verwaarlozen lichamelijke component, niet onder het begrip ’sport’ valt van de richtlijn over het gemeenschappelijke stelsel van belasting over toegevoegde waarde. Omgekeerd zou je daarmee kunnen concluderen dat darts dat wel doet. En dat is precies wat San Boonstra ook vindt: „Definitie van sport: Sport is een fysieke bezigheid met vaste regels en waarbij vaak sprake is van competitieverband.” En aan die definitie voldoet darts. Case closed dus, ook volgens brulboei: „Het was een kroegspelletje, nu is het topsport. En topsport betekent heel veel uren trainen, elke dag weer opnieuw.”

"De grote vraag is of het belangrijk is, dat darts een topsport is"

Nogmaals, de groep mensen die darts wel sport vindt, is beduidende groter. 020Rob zegt hierover: „Darts is een competitieve sport waarin concentratie, nauwkeurigheid en de snelheid van de dartpijlen het verschil maken. Lichaamshouding, concentratie en beheersing van de dartpijlen tijdens wedstrijden zijn bij langdurige wedstrijden zeer intensief en inspannend. Om een redelijke wedstrijd te kunnen spelen moet men toch gedegen voorbereid en goed getraind zijn. Volgens mij valt dat daarom onder topsport.”

Rest ons nog een vraag: wat zijn we nu opgeschoten? Empieters vindt de discussie zelf al zinloos: „De grote vraag is of het belangrijk is, dat darts een topsport is. Als je het niets vindt, dan kijk je toch niet. Altijd maar oordelen over anderen, ergerlijk.”