’Lager btw-tarief voor gas’

In Nederland zijn de huidige gasprijzen, op Zweden na, de hoogste van Europa. 37 % daarvan bestaat uit belastingen en BTW. Dit percentage tikt natuurlijk lekker aan nu de gasprijzen door het dak gaan. Het kabinet heeft tijdelijk, tot en met 31 december 2022, het btw-tarief verlaagd van 21 naar 9%. Voor een eerste levensbehoefte als gas zou dit eigenlijk altijd zo moeten zijn. De overheid verdient dus lekker aan de financiële ellende van miljoenen huishoudens in Nederland. Signalen dat er meer compensatie komt zijn er niet. Het kabinet hoor je hier niet over en dat komt vermoedelijk niet alleen maar door het zomerreces.

Jan Pronk, Beverwijk