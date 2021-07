De olympische eed vraagt ook om het naleven van de mensenrechten

De Olympische Spelen vormen een welkome afleiding in coronatijd. De openingsceremonie van de Zomerspelen was een weerspiegeling van onze tijd: geen toeschouwers, een constante gezondheidscontrole en een coronatest. De olympische eed werd aangepast aan de tijdsgeest: ’Wij beloven aan deze Olympische Spelen deel te nemen met respect voor en naleving van de regels en in de geest van fair play, inclusie en gelijkheid. Samen zijn wij solidair en committeren wij ons tot sport zonder doping, zonder vals spelen, zonder enige vorm van discriminatie’. Prachtig, een waardige eed! Maar in Tokio paradeerden de vlaggen van despoten die discriminatie en aantasting van de menselijke waardigheid tot kunst hebben verheven. Terwijl de democratische landen in inclusie geloven, streven de meeste landen naar exclusie.