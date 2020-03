’Denk aan je medemensen’

Wij kiezen in een democratie een regering. Dat doen we opdat die regeert. Dat is wat zij op dit moment doen. In samenspraak met kennisinstituten en wetenschappers bepalen zij wat in deze uitzonderlijke situatie het beste voor ons is. Ik adviseer iedereen toch de richtlijnen te volgen. Niet alleen uit eigenbelang, maar ook uit verantwoordelijkheid naar je medemens. Des te eerder zijn we uit deze situatie bevrijd. Zowel het gezondheidsaspect als de economische gevolgen, want die komen er ook nog aan! En tegen diegenen die denken, 'het valt allemaal wel mee’, zeg ik het volgende: laat de professionals, politiek en medisch, hun werk doen en volg hun adviezen op: als het met jou toch misgaat, zijn zij namelijk degenen tot wie jij je zult wenden voor hulp...

Henk Veugelers, Woudenberg