Brief 2: ’Gestraft omdat we van het gas af zijn’

Wij zijn op advies van de rijksoverheid en met hulp van de gemeente in het kader van de vergroening van het gas afgegaan. E.e.a. met een forse subsidie van dezelfde rijksoverheid. Doordat wij van het gas zijn gegaan en volledig op elektra zijn aangewezen is ons elektra verbruik uiteraard gestegen. Denk aan elektrische verwarming, koken, warm water enz. Hierdoor komen wij ongeveer 1500 kWh per jaar boven het plafond uit. Worden wij nu gestraft omdat we van het gas zijn afgegaan? Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Frans Schepers

