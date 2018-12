’Triest dat dure F-35 nodig blijkt’

Nog even, en ze kunnen naar het museum. De splinternieuwe en hypermoderne F-35 staat op het punt zijn intrede te doen. Daar is miljarden belastinggeld mee gemoeid. Maar het is een trieste vaststelling dat ze broodnodig zijn en blijven.

Inzetbaar voor het bestrijden van de brandhaarden, beveliging van bevolkingen en hun beschaving. De tirannen in de wereld weten nu eenmaal niet van ophouden in hun voortdurende strijd om de macht. Die moeten te vuur en te zwaard bestreden worden!

Jan Muijs, Tilburg