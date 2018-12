Brief 1 ’Kabinet faalt met energietransitie’

Dit is toch een rijk land en straks hebben wij huishoudens die hun huis niet kunnen verwarmen. Praat het kabinet niet met de gewone man? Mensen die van een paar honderd euro moeten rondkomen per maand, duw je zo de schulden in. Weer een bewijs dat dit kabinet alleen maar bezig is met Europa, en multinationals, en geen gehoor geeft aan de middenklasse. Wat voor belangen hebben de energieleveranciers? Mensen, reken in maart af met dit klungelende kabinet.

Sandra Bronkhorst, Dros

